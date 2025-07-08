Валерий Гергиев выступит на фестивале в Италии. Эту информацию нашему телеканалу подтвердил представитель Королевского дворца Казерты в Кампании.

Вопреки жалобам вице-спикера Европарламента, местные власти заявили, что концерт российского дирижера и художественного руководителя Мариинского театра обязательно состоится. Почему — объяснил губернатор региона Венченцо де Лука.

«Россия — это Европа. Даже если некоторые политики-американцы, НАТО это еще не поняли. И делают все, чтобы толкать Россию в объятия Китая. Россия — это Европа. Когда мы говорим о Санкт-Петербурге, о Большом театре — это Европа. Когда мы говорим о Достоевском, Толстом, Чехове — это Европа. Мы будем особенно горды увидеть у нас Гергиева», — заявил президент итальянского региона Кампания Венченцо де Лука.

Валерий Гергиев выступит с оркестром из Салерно и солистами Мариинского театра. Власти Италии подчеркнули, что культура и искусство — это те сферы, в которых может укрепляться диалог между людьми.