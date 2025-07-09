У берегов Индии произошел взрыв на танкере-химовозе

На направляющемся в Оман танкере-химовозе случился взрыв у берегов Индии за пределами судоходного канала в порту Дендаял. Об этом стало известно из сообщения The Times of India.

По информации источника, было повреждено примерно 35% корабля. От мощного воздействия в трюм проникла морская и дождевая вода, ее откачивают насосами.

Как отметил капитан танкера, пострадавших и жертв в результате аварии нет. Все члены экипажа находятся в безопасности. Весь экипаж в составе 21 человека успешно эвакуировали в течение часа.

При этом взрыв накренил судно примерно на 22 градуса на правый борт. В момент взрыва на танкере отсутствовал груз.

Сейчас у судна находится корабль береговой охраны. Власти ждут, когда прибудет группа экспертов, чтобы провести оценку целостности конструкции и спланировать последующие действия для восстановления судна.

Танкер построили в 1999 году. Судно ходило под флагом Гонконга.

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