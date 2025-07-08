Яхта «Жасмин» оказалась на грани бедствия у берегов Кронштадта

Яхта «Жасмин» едва не затонула у берегов Кронштадта, сообщает источник 5-tv.ru. На борту находились четыре человека.

Пришвартоваться яхте мешала угроза крушения. Известно, что судно прибыло к форту Константин из Калининграда.

Яхта держала курс, который позволил ей продержаться до прибытия спасателей. В конечном итоге ей удалось успешно пришвартоваться.

Ранее 5-tv.ru писал, что танкер протаранил рыбацкий катер в Приморье. Инцидент произошел в Уссурийском заливе Японского моря вблизи от острова Скрыплева. В условиях плохой видимости задел якорный трос рыбацкого катера.

Всего на рыбацком катере находились пять человек. Приморской транспортной прокуратурой устанавливались обстоятельства происшествия. Также ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания.

Ранее во Владивостоке загорелось рыболовецкое судно. Инцидент произошел в бухте Золотой Рог. Несколько помещений траулера полностью выгорели. Всего площадь возгорания достигала 200 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек, спасены из огня — 24.