Самозванец в США: аферист представился Рубио в зашифрованном чате для чиновников

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Мошенник, использовав нейросеть для генерации сообщений, вел переписку с высокопоставленными лицами в Белом доме.

Фото, видео: Reuters/Jonathan Ernst; 5-tv.ru

США стоит позаботиться о внутренней безопасности. Ведь, по данным The Washington Post, в администрации президента США Дональда Трампа завелся аферист.

С помощью искусственного интеллекта он выдал себя за госсекретаря Марко Рубио. После чего связался с высокопоставленными чиновниками. Причем сделал это в зашифрованном приложении, которым как раз пользуются министры, губернаторы и конгрессмены. Самозванец общался с ними при помощи сообщений, созданных нейросетью.

По мнению властей, злоумышленник хотел получить доступ к секретной информации. ФБР уже ведет расследование. И это уже не первый подобный скандал. Еще в марте один из американских журналистов оказался в закрытом чате Белого дома, где обсуждали военную операцию против хуситов.

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