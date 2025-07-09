Лидер по объему ВРП: Патрушев посетил с рабочим визитом Кемерово и Новокузнецк

Приоритет поездки — контроль за реализацией программы «Чистый воздух».

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Кемерово и Новокузнецк. В ходе поездки вице-премьер встретился с губернатором Кемеровской области — Кузбасса Ильей Сердюком и обсудил работу агропромышленного комплекса, а также уделил внимание реализации проекта «Экологическое благополучие».

По объемам валового регионального продукта в Сибирском федеральном округе лидирует Кемеровская область.

«Кузбасс является крупным в Сибири производителем зерновых и масличных культур. Рассчитываем, что неблагоприятная погода, которая сопровождает полевые работы, серьезно не скажется на итоговых сборах», — сказал Патрушев.

В своей речи вице-премьер также уделил внимание экологическому блоку. Кузбасс принимает участие в соответствующем национальном проекте, правительством было выделено на это более трех миллиардов рублей в период до 2030 года.

«Средства будут выделены, в том числе на лесовосстановление, снижение вредных выбросов в атмосферу в Кемерово и Новокузнецке, развитие системы обращения с отходами и оздоровление водных объектов. Рассчитываем на качественное исполнение всех запланированных проектов», — объяснил вице-премьер.

Один из приоритетов визита Патрушева — контроль за реализацией проекта «Чистый воздух», который осуществляется на ведущих промышленных предприятиях региона в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В Кемерово, например, вице-премьер посетил КАО «Азот» — одно из крупнейших предприятий в России по выпуску азотных удобрений.

В Новокузнецке Патрушев оценил производственные мощности металлургического комбината ЕВРАЗ. Реализовывая экологическую стратегию, предприятие делает акцент на федеральном проекте «Чистый воздух».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Патрушев рассказал о развитии экономики Сибири в ближайшие десять лет.