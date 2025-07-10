«Наш мозг устроен экономно»: почему люди срываются во время диеты

Почти 90% худеющих выдерживают максимум шесть недель ограничения в продуктах.

Яркие негативные эмоции часто становятся причиной срыва во время диет. Об этом 5-tv.ru рассказала Галина Турецкая — кандидат психологических наук, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги.

По словам специалиста, в этом виноваты пищевые привычки, которые в нас вырабатываются с самого рождения. Ведь чтобы успокоить расстроенного ребенка, его часто угощают чем-то сладким. Со временем это трансформируется в привычку заедать стресс.

«Наш мозг устроен экономно. Он не любит тратить энергию на что-то новое, пока работает старое. Если вы годами заедали стрессы, вам становилось лучше, то для вас это хорошо работающая, старая такая нейронная тропинка. Если любую тропинку протаптывать долго, то со временем она становится автострадой», — пояснила эксперт.

Турецкая уточнила, что 88% людей срываются и начинают есть вредные вкусняшки максимум на шестой неделе с начала диеты. Дело в том, что пищевые привычки вырабатываются не 21 день, как многие другие, а минимум 90. Получается замкнутый круг. Чем дольше человек пытается тренировать свою силу воли, тем сильнее хочет есть. Мозг в целом потребляет около 20% съеденных калорий. При этом самыми прожорливыми являются лобные доли, которые и отвечают за осознанность.

«То есть садимся на диету, тренируем волю, растет аппетит, и когда вам эмоционально плохо, ваш мозг ищет быстрый способ избавиться от дискомфорта. А еда — она реально успокаивает», — рассказала психотерапевт.

К тому же люди часто путают физический и эмоциональный голод, добавила специалист. Когда нам не хватает чувства безопасности, ощущения поддержки или тепла, мы, опираясь на опыт детства и на конфеты в качестве утешения, воспринимаем что-то сладкое как источник любви.

«Прямой выход из замкнутого круга — это не силу воли качать, а разобраться, что я пытаюсь получить через этот срыв. Почему он? Что я чувствовала, когда захотелось сладенького? Может, чтобы обняли или похвалили? Может, безопасности хотелось? В следующий раз, когда вы обнаружите себя у холодильника, вы можете задать себе вопрос: «А где мне больно? Чего мне сейчас не хватает? Какой эмоции?» — посоветовала эксперт.

Турецкая порекомендовала не бросать попытки и даже после срывов находить себе силы пробовать снова. К тому же стоит обратиться к близким людям за поддержкой, это существенно увеличивает шансы на успех.

Психотерапевт напомнила, что еда может только временно облегчить состояние, но не способна решить реальные проблемы.

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