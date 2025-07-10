Самый короткий день: Земля ускорилась на полторы миллисекунды

Эфирная новость 24 0

Ученые объясняют это колебаниями вращения планеты, вызванными движением Луны.

Фото, видео: www.globallookpress.com/CNSA; 5-tv.ru

Хорошая новость для тех, кто вчера ничего не успел. Минувшая среда оказалась самой короткой за всю историю наблюдений. То есть сутки длились на полторы миллисекунды меньше. И все из-за Луны, которая, отдаляясь или приближаясь к полюсу, меняет скорость вращения нашей планеты.

Так что сегодня Земля вертелась очень быстро. Астрономы уверяют, что ее скорость была самой большой за последние сто лет. Так что, если у вас еще кружилась голова, вы теперь знаете почему.

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.17
-0.55 91.42
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:13
Инновационные технологии: Китай тестирует бесшумное строительство домов
5:00
Неприятные пятна и жухлый цвет? Названы способы сохранения белой одежды
4:39
Рекордная атака: более 700 дронов и ракет направлены на военные объекты Украины
4:20
Рэпер Snoop Dogg прорекламировал в клипе подарки в Telegram
4:00
Самый короткий день: Земля ускорилась на полторы миллисекунды
3:43
Хуситы атаковали сухогруз в Красном море

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025