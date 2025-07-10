Самый короткий день: Земля ускорилась на полторы миллисекунды
Ученые объясняют это колебаниями вращения планеты, вызванными движением Луны.
Фото, видео: www.globallookpress.com/CNSA; 5-tv.ru
Хорошая новость для тех, кто вчера ничего не успел. Минувшая среда оказалась самой короткой за всю историю наблюдений. То есть сутки длились на полторы миллисекунды меньше. И все из-за Луны, которая, отдаляясь или приближаясь к полюсу, меняет скорость вращения нашей планеты.
Так что сегодня Земля вертелась очень быстро. Астрономы уверяют, что ее скорость была самой большой за последние сто лет. Так что, если у вас еще кружилась голова, вы теперь знаете почему.
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