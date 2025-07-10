Самый короткий день: Земля ускорилась на полторы миллисекунды

Хорошая новость для тех, кто вчера ничего не успел. Минувшая среда оказалась самой короткой за всю историю наблюдений. То есть сутки длились на полторы миллисекунды меньше. И все из-за Луны, которая, отдаляясь или приближаясь к полюсу, меняет скорость вращения нашей планеты.

Так что сегодня Земля вертелась очень быстро. Астрономы уверяют, что ее скорость была самой большой за последние сто лет. Так что, если у вас еще кружилась голова, вы теперь знаете почему.