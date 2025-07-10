Рэпер Snoop Dogg прорекламировал в клипе подарки в Telegram

Американский рэпер Snoop Dogg опубликовал клип о сервисе подарков в мессенджере Telegram. Ролик он выложил на YouTube-канале, где сейчас более десяти миллионов подписчиков.

В треке музыкант включил привычные звуки приложения, которые поступают пользователям при новом сообщении или сигнале звонка. В кадре он танцевал, показал свой канал в мессенджере и продемонстрировал различные функции приложения.

При этом в тексте исполнитель прорекламировал цифровые подарки мессенджера, которые не так давно стали доступны. Рэпер отметил, что теперь пользователи могут обмениваться онлайн-сюрпризами, а также дарить их знаменитостям. А еще назвал основателя Telegram Павла Дурова своим племянником.

Канал в Telegram музыкант начал вести в начале мая текущего года. В соцсети он опубликовал пост об этом, который в свой блог переслал Дуров. В настоящий момент у рэпера почти 190 тысяч подписчиков.

Ранее, писал 5-tv.ru, Snoop Dogg призвал Дурова перестать плодить детей. Он обратился к предпринимателю с просьбой «сбавить обороты», ведь 100 биологических детей, о которых тот заявил, — чересчур много, по мнению музыканта. В свою очередь Дуров прокомментировал сообщение рэпера, предлагая обсудить вопрос в личном Telegram-чате.