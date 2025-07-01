«Выводки щенков»: Snoop Dogg призвал Дурова перестать плодить детей
Рэпер Snoop Doog: Дуров заводит не детей, а плодит выводки щенков
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/CraSH/imageSPACE
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Американский рэпер и российский предприниматель обменялись колкими репликами в соцсетях.
Любопытный диалог между рэперем Snoop Dogg и основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым состоялся в Сети.
Иностранный исполнитель с юмором заметил, что миллиардер якобы слишком увлекся размножением. Snoop Dogg в шутливой форме упрекнул Дурова, заявив, что тот стал отцом уже порядка 106 детей. Рэпер сравнил эту ситуацию с разведением собак, посоветовав бизнесмену немного сбавить темпы.
«Дуров, я слышал, у тебя сейчас 106 детей? Ты не детей заводишь, а плодишь выводки щенков», — высказался Snoop Dogg.
В ответ Павел Дуров отметил — чтобы полностью понять Snoop Dogg, нужно самому быть «доггом». Также предприниматель пригласил музыканта продолжить беседу в Telegram, подчеркнув, что готов поделиться своими рекомендациями, но только в условиях полной конфиденциальности.
Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что Дуров составил завещание, в котором не обделил ни одного из своих детей.
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