«Выводки щенков»: Snoop Dogg призвал Дурова перестать плодить детей

Американский рэпер и российский предприниматель обменялись колкими репликами в соцсетях.

Любопытный диалог между рэперем Snoop Dogg и основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым состоялся в Сети.

Иностранный исполнитель с юмором заметил, что миллиардер якобы слишком увлекся размножением. Snoop Dogg в шутливой форме упрекнул Дурова, заявив, что тот стал отцом уже порядка 106 детей. Рэпер сравнил эту ситуацию с разведением собак, посоветовав бизнесмену немного сбавить темпы.

«Дуров, я слышал, у тебя сейчас 106 детей? Ты не детей заводишь, а плодишь выводки щенков», — высказался Snoop Dogg.

В ответ Павел Дуров отметил — чтобы полностью понять Snoop Dogg, нужно самому быть «доггом». Также предприниматель пригласил музыканта продолжить беседу в Telegram, подчеркнув, что готов поделиться своими рекомендациями, но только в условиях полной конфиденциальности.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что Дуров составил завещание, в котором не обделил ни одного из своих детей.