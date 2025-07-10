Не для обороны: США отправили Украине новую партию вооружений

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США возобновили поставки Киеву вооружений

Фото, видео: www.globallookpress.com/U.S. Air Force

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Речь идет об артиллерийских снарядах крупного калибра, а также о высокоточных ракетах.

США отправили Киеву новую партию оружия. Это первая крупная поставка, одобренная новой администрацией.

По данным Associated Press, прямо сейчас на Украину направляются артиллерийские снаряды крупного калибра, а также высокоточные ракеты. Передадут их через Польшу: именно там оружие застряло, когда Белый дом приостановил поставки режиму Зеленского.

Но главное то, что передача таких боеприпасов прямо противоречит словам самого Трампа. Ведь он заявлял, что отправит Киеву оборонительное оружие.

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