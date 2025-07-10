В Мелитополе задержаны два агента военной разведки Украины

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 63 0

Они передавали противнику сведения о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ.

В Мелитополе задержали двух агентов военной разведки Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Двое подозреваемых в сотрудничестве с военной разведкой Украины задержаны в Мелитополе, они передавали противнику сведения о местах дислокации личного состава и военной техники ВС России, сообщили в ЦОС ФСБ России.

В отношении задержанных следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК России («Шпионаж»).

«УФСБ России по Запорожской области возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России („Шпионаж“). Санкция указанной статьи предусматривает наказание до пожизненного срока лишения свободы», — сообщили в ведомстве.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее была пресечена деятельность жителя Крыма, который собирал данные для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в ФСБ.

Пособником украинских спецслужб оказался местный житель. Мужчину задержали, когда он пытался изъять взрывчатку из схрона для ее «последующего использования в террористической деятельности». Оперативники выяснили, что крымчанин собирал важные данные для СБУ. В частности, он узнал о транспортной инфраструктуре полуострова и дислокации воинских частей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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