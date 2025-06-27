ФСБ задержала жителя Крыма за помощь СБУ

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 54 0

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; ЦОС ФСБ; 5-tv.ru

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Пресечена деятельность жителя Крыма, который собирал данные для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в ФСБ.

Пособником украинских спецслужб оказался местный житель. Мужчину задержали, когда он пытался изъять взрывчатку из схрона для ее «последующего использования в террористической деятельности». Оперативники выяснили, что крымчанин собирал важные данные для СБУ. В частности, он узнал о транспортной инфраструктуре полуострова и дислокации воинских частей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Всего пару дней назад ФСБ задержала в Новороссийске женщину, которая также действовала в интересах СБУ. Сообщалось, что задержанная работала на гражданском судне и собирала данные о дислокации кораблей Черноморского флота, а также размещении сил ПВО. В отношении нее возбудили дело по статье госизмена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники ФСБ в Подмосковье предотвратили теракт против российского офицера. В этом замешены агенты украинских спецслужб. В ходе задержания диверсанты оказали сопротивление и были нейтрализованы.

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