В Россию вернули с Украины еще двоих детей

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 45 0

После долгой разлуки с мамой воссоединились две девочки в возрасте десяти и шести лет.

В Россию вернулись еще двое детей с территории Украины

Фото: Telegram/Мария Львова-Белова/malvovabelova

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В Россию при посредничестве Катара удалось вернуть с территории Украины двоих девочек. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

После долгой разлуки к маме вернулись две дочки в возрасте десяти и шести лет. Таким образом, по поручению президента РФ Владимира Путина Россия продолжает работу по воссоединению детей с их родными, сказала Львова-Белова.

«Мы взяли ситуацию в работу, чтобы помочь в воссоединении семьи», — написано в публикации.

До этого, в мае 2025 года, детский омбудсмен помогла девочке с Украины воссоединиться со своей мамой в России. Известно, что родительница по личным делам уехала в Россию. В 2023 году отец вместе с девочками уехал в Одессу, но в 2024-м его не стало. После этого 17-летняя дочка захотела вернуться к маме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рожденную и брошенную матерью в аэропорту Антальи девочку вернули в Россию. В течение восьми месяцев решалась судьба малышки. Ее мама отбывает тюремный срок. Специалисты генконсульства России в Анталье оформили ребенку свидетельство о рождении и гражданство РФ. Дипломаты в свою очередь связались со Львовой-Беловой и призвали посодействовать ее возращению. И этот день настал, Николь встретили в российской столице.

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