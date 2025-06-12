Рожденную и брошенную матерью в аэропорту Антальи девочку вернули в Россию

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 48 0

В течение восьми месяцев решалась судьба малышки. Ее мама отбывает тюремный срок.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Telegram/Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка/malvovabelova; 5-tv.ru

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Девочка, которая родилась в туалете аэропорта Антальи и была оставлена там матерью, вернулась в Россию. Об этом в своем Telegram-канале рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, которая на протяжении последних восьми месяцев контролировала ситуацию и взаимодействовала со всеми соответствующими ведомствами.

«На родину из Турции вернулась малышка Николь — в октябре прошлого года мама родила и оставила ее в аэропорту Антальи. Женщину задержали и возбудили уголовное дело. А девочку поместили в местную больницу», — написала Львова-Белова.

Как отметила омбудсмен, специалисты генконсульства России в Анталье оформили ребенку свидетельство о рождении и гражданство РФ. Дипломаты в свою очередь связались со Львовой-Беловой и призвали посодействовать ее возращению. И этот день настал, Николь встретили в российской столице.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка поблагодарила за содействие МИД России, Министерство просвещения РФ, правительство Московской области, а также российское посольство в Турции и Общество русскоязычных православных верующих провинции Анталья.

Осенью 2024-го 18-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина, находившаяся в аэропорту Антальи, почувствовала себя плохо, у нее заболел живот. Девушка пошла в туалет и там родила ребенка, чему, по собственным словам, была удивлена, так как не знала о беременности. Новорожденную девочку Бурнашкина оставила в туалете по совету матери, чтобы избежать бумажной волокиты, и они вместе поспешили на самолет.

Ребенку повезло, уже через 12 минут ее нашли, а вскоре обнаружили и горе-мать с бабушкой. Сначала Екатерину и Николь отправили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. В отношении Бурнашкиной было возбуждено уголовное дело. В ходе разбирательств она изъявила желание забрать девочку в Россию, так как она — гражданка РФ. 24 февраля суд в Турции приговорил Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника.

Ранее 5-tv.ru писал о похожем инциденте в Ленинградской области. 15-летняя девушка родила дома, завернула ребенка в пакет и выбросила из окна.

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