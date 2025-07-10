Силами ПВО ликвидировано три летевших на Москву беспилотника

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Информации о пострадавших не поступало.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Системой ПВО Минобороны было ликвидировано три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных», — сказано в сообщении

Из-за атак беспилотников в аэропорту Шереметьево были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко объяснил в Telegram-канале, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Атакам со стороны ВСУ 8 июля подверглась Белгородская область. В результате удара БПЛА по селу Борисовка пострадали три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что за неделю «Купол Донбасса» перехватил 722 украинских беспилотника. Были атакованы Донецк и Макеевка — в воздушном пространстве этих населенных пунктов сбили 346 дронов, а также Горловка — 376 украинских БПЛА. Немногим ранее ВСУ в очередной раз попытались повредить объекты газоснабжения на окраинах Макеевки.

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