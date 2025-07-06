За неделю «Купол Донбасса» перехватил 722 украинских беспилотника

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 35 0

Атаке подверглись Донецк, Макеевка и Горловка.

За неделю «Купол Донбасса» перехватил 722 украинских беспилотника

Фото: /ТАСС

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Над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР) за минувшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» было перехвачено 722 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

В отчете ведомства сказано, что за этот промежуток времени над Донецком и Макеевкой удалось ликвидировать 346 дронов, а над Горловкой — 376 вражеских БПЛА.

Кроме того, в ФСБ рассказали, что в среду, 2 июля, российские военные сорвали ночной налет ВСУ. Массивному обстрелу могла подвергнуться Горловка. Над территорией этого населенного пункта уничтожили беспилотные воздушные судна самолетного типа «Чаклун», которые были оснащены самодельными взрывными устройствами. Всего за ночь бойцы РФ подавили 133 такие атаки.

Помимо этого, ВСУ в очередной раз пытались нанести ущерб объектам газоснабжения на окраинах Макеевки. К слову, там при помощи РЭБ российские военные смогли уничтожить дроны «Баба-Яга», которые также несли взрывные устройства. Их на месте обезвредили инженеры-взрывотехники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР.

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