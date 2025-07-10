Пациент напал на фельдшера скорой помощи в Петербурге

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Пациент напал на фельдшера скорой помощи в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Врача выбросили на дорогу.

В Петербурге пациент напал на фельдшера скорой помощи по дороге в больницу и выкинул ее из машины. Все произошло на Кольцевой автодороге.

Как рассказала пострадавшая, 39-летнего мужчину с травмами подобрали на улице. Внезапно у него произошла вспышка агрессии. Он вытолкнул медика, в результате она ударилась о бордюр. И теперь медицинская помощь нужна уже самой сотруднице неотложки.

«Ушибы, сотрясения. Почти по всему телу синяки. На момент прибытия был поставлен диагноз перелом костей таза. Вчера этот диагноз сняли», — рассказала фельдшер Диана Фимбер.

Только за прошлый год в России зафиксировано 159 случаев нападения на медработников. Больше всего страдают именно бригады скорых. 45% жертв — это медики, еще семь процентов пострадавших — водители скорых.

«У нас нет никакой санкции в уголовном кодексе, равной, например, санкциям за причинение вреда работникам правоохранительных органов. Поверьте, если бы это было — совершенно другое было бы отношение к врачам», — отметила медицинский юрист Алена Барсова.

Как говорят юристы, привлечь обидчика к уголовной ответственности трудно. Уголовные дела, как правило, заводят только тогда, когда здоровью причинен тяжкий вред.

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