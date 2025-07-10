Актер из «Астерикса и Обеликса» умер из-за неудачной попытки достать телефон
Актер Бан Хэй Мин умер из-за неудачной попытки достать телефон
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Lia Mancini
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Ему было 43 года.
Французский комик Бан Хэй Мин, сыгравший в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», умер в 43 года из-за несчастного случая. Об этом сообщила газета Parisien.
Мужчина уронил телефон в водосточный желоб балкона. Когда пытался достать его, упал с восьмого этажа. По предварительным данным, с комиком произошел несчастный случай, однако прокуратура проводит расследование.
«С бескрайней грустью мы вынуждены сообщить о трагичном уходе нашего друга, нашего выдающегося артиста Бан Хэй Мина», — приводит газета слова продюсера артиста Филиппа Делма.
На счету Бан Хэй Мина 23 роли в кино. Как правило, он снимался в комедиях, короткометражных фильмах и боевиках. Наиболее известные его работы — «Астерикс и Обеликс»: Поднебесная», «Козел отпущения», «Шеф» и «Злодеи».
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