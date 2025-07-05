Звезда сериала «Зачарованные» Джулиан Макмэхон скончался на 57-м году жизни

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 21 0

Dеаdlinе: Актер Джулиан Макмэхон скончался в 56 лет от рака

Звезда сериала «Зачарованные» Джулиан Макмэхон скончался на 57-м году жизни

Фото: www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net

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Причиной смерти стала онкология.

Австралийский актер, известный по ролям в сериале «Зачарованные» и фильмах «Фантастическая четверка», Джулиан Макмэхон скончался в возрасте 56 лет. Причиной смерти стала онкология. Об этом сообщило издание Deadline.

«С открытым сердцем я хочу поделиться с миром тем, что мой любимый муж Джулиан Макмэхон мирно скончался на этой неделе после героических усилий по борьбе с раком. <…> Его самым сокровенным желанием было принести радость как можно большему количеству жизней. Мы просим поддержки в это время, чтобы позволить нашей семье скорбеть в уединении. И мы желаем всем тем, кому Джулиан принес радость, продолжать находить радость в жизни», — поделилась Келли Макмэхон, вдова актера.

Джулиан Макмэхон родился 27 июля 1968 года в Сиднее, Австралия. Его отец занимал должность премьер-министра Австралии с 1971-го по 1972-й. Джулиан начал свою карьеру в качестве модели. Только в самом конце 1980-х он попал в кино, снявшись в австралийских мыльных операх. В начале 1990-х он переехал в США, где началась его карьера в Голливуде. В 2000 году его пригласили на роль Коула Тернера в сериале «Зачарованные». В 2003-м он сыграл в телевизионной драме «Части тела», а спустя два года он появился на экране в роли доктора Виктора фон Дума в супергеройском фильме «Фантастическая четверка». В 2007-м он повторил роль суперзлодея в продолжении — «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера».

Первой женой Джулиана стала певица Данни Миноуг. С 1999 по 2002 год он состоял в браке с актрисой Брук Бернс. В 2000-м у них родилась дочь. С 2014 года он был женат на Келли Паньягуа.

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