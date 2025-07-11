«Воздух и море»: Макрон рассказал о планах «коалиции желающих» по Украине

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 31 0

Президент Франции Макрон заявил о планах патрулировать территорию Украины

«Воздух и море»: Макрон рассказал о планах «коалиции желающих» насчет Украины

Фото: Reuters/Leon Neal

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Своими мыслями французский президент поделился с премьер-министром Великобритании.

В планы так называемой «коалиции желающих» входит патрулирование территории Украины в воздухе и на море. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, трансляция которой опубликована на видеохостинге YouTube.

«Вся работа <…> заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море», — сказал французский лидер.

По его мнению, такие действия могли бы послать «стратегический сигнал» России.

В этот же день Макрон заявил, что Франция и Великобритания приступят к расширению объединенного контингента военнослужащих, которые потенциально могут быть размещены на Украине после урегулирования конфликта. По его словам, эти силы будут насчитывать около 50 тысяч человек. Французский лидер уточнил, что к контингенту могут присоединиться и другие страны Европы. Макрон не исключил возможности того, что эти силы будут переданы под управление военного блока НАТО.

В свою очередь «коалиция желающих» включает в себя более 30 стран, которые допускают свое участие в гипотетической миротворческой миссии на Украине. Главные роли в объединении играют Франция и Великобритания. О создании коалиции объявил британский премьер-министр Кир Стармер в марте 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звонок президента Франции Эммануэля Макрона президенту РФ Владимиру Путину является акцией самопиара для французского лидера.

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