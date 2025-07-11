Лавров на встрече с Рубио подтвердил прежнюю позицию РФ по Украине

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 44 0

Переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре 10 июля.

Фото, видео: © РИА Новости/Татьяна Кукушкина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Официальный представитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил прежнюю позицию РФ по Украине.

«Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент (России Владимир — ред.) Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом (США Дональдом — ред.) Трампом», — подчеркнул Лавров.

Российский дипломат на переговорах в Куала-Лумпуре также передал Рубио выжимки из цитат лидера киевского режима Зеленского и других украинских политиков о необходимости «уничтожать русню». Об этом Лавров Сообщил на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций. Об этом сообщили в российском ведомстве.

Встреча состоялась в Куала-Лумпуре на полях министерских мероприятий по линии региональной организации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Как уточняют представители МИД РФ, разговор был предметным и откровенным. В ходе него Лавров и Рубио обменялись мнениям об урегулировании ситуации на Украине, в Иране и Сирии. Также дипломаты обсудили ряд других международных проблем.

+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
77.90
-0.27 91.50
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:36
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Яна
10:23
Участники спортивно-патриотических лагерей встретились с историками и героями СВО
10:10
Трамп: НАТО оплатит поставки американского оружия Украине
9:52
Для людей и лошадей: какие праздники отмечают 11 июля в России и мире
9:35
В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за ненадлежащее содержание животных
9:24
Лавров на встрече с Рубио подтвердил прежнюю позицию РФ по Украине

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025