Лавров и Рубио подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтах

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Лавров и Рубио подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтах

Фото, видео: mid.ru; 5-tv.ru

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Государственные деятели обсудили дальнейшее сотрудничество России и США по ряду вопросов.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций. Об этом сообщили в российском ведомстве.

Встреча состоялась в Куала-Лумпуре на полях министерских мероприятий по линии региональной организации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Как уточняют представители МИД РФ, разговор был предметным и откровенным. В ходе него Лавров и Рубио обменялись мнениям об урегулировании ситуации на Украине, в Иране и Сирии. Также дипломаты обсудили ряд других международных проблем.

Лавров и Рубио подтвердили, что обе страны настроены на поиск мирного выхода из конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, налаживание контактов между обществами государств без препятствий. В рамках последнего пункта, по словам пресс-службы ведомства, могло бы помочь возобновление прямого авиасообщения.

По итогам разговора Рубио назвал переговоры честными и важными. Он также сообщил о необходимости создания дорожной карты по урегулированию конфликта на Украине, которая могла бы показать четкие шаги для его завершения. Помимо этого, госсекретарь США поделился, что администрация президента Штатов Дональда Трампа сотрудничает с Сенатом страны для формирования законопроекта о санкциях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что непростая ситуация в мире требует постоянного диалога России и КНР. Такое мнение высказал Сергей Лавров.

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