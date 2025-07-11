В Брянской области ФСБ задержала пособников украинских спецслужб

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 52 0

Пособников украинских спецслужб задержали в Брянской области

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Брянской области, которые действовали в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Задержанными оказались двое мужчин 1993 и 1995 года рождения. На допросе они рассказали, что неоднократно осуществляли визуальное наблюдение, фото- и видеофиксацию объектов, принадлежащих Министерству обороны РФ.

Сотрудники ФСБ также установили, что при помощи дронов киевский режим доставлял в регион взрывчатые вещества, боеприпасы и огнестрельное оружие. В дальнейшем мужчины, работающие на Украину, собирали и прятали эти предметы для дальнейшего совершения террористического акта.

Так, в доме у одного из задержанных были изъяты FPV-дроны различных модификаций, в том числе оборудованные системой сброса взрывных устройств, 3D-очки, пульт управления БПЛА и пистолет Макарова с глушителем.

Отмечается, что пособники украинских спецслужб общались со своими «наставниками» в мессенджере. Там они получали необходимые инструкции, а также проходили обучающие курсы по управлению беспилотниками. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Мелитополе задержаны два агента военной разведки Украины.

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