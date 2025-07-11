Мудрость на час: в Японии появилась услуга аренды бабушек

Эфирная новость 27 0

В Японии появилась услуга по аренде бабушек

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пенсионерки помогают с детьми, учат готовить и выступают в роли психологов.

В Японии начали сдавать в аренду бабушек. Необычный сервис предназначен для молодых пар и одиноких людей, которым не хватает заботы и мудрого совета.

Пенсионерки учат своих клиентов готовить и управляться с детьми. Могут и сами посидеть с малышами или прибраться в доме. Кроме того они выступают в роли психологов и даже помогают расстаться с токсичным партнером.

Все это, конечно, за деньги. Новая услуга на наши деньги стоит примерно полторы тысячи в час.

+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Президент Польши: Зеленский каждый раз удивлен, когда слышит о Волынской резне
19:39
Ожоги, гематомы, синяки: инвалид-колясочник избил битой своего пасынка в Подмосковье
19:33
Мудрость на час: в Японии появилась услуга аренды бабушек
19:20
Губернатор Гладков передал Путину картину, написанную на фрагменте ракеты ПВО
19:08
Ведущие вузы России переходят на новую систему высшего образования
19:00
Движение начинается внутри: прогноз Таро на неделю с 14 по 20 июля

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
Захарова: поставки западного оружия Киеву идут на убийство детей
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025