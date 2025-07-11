Директора МХАТ Кехмана отпустили под подписку о невыезде

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 17 0

Культурному деятелю накануне предъявили обвинение в растрате.

Кехман отпущен под подписку о невыезде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генерального директора МХАТ имени Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как уточнил собеседник, решение об этом было принято накануне.

Вчера источник 5-tv.ru также передавал, что Кехману предъявили обвинение по делу о растрате во время реконструкции сцены МХАТа. Ранее в тот же день у него нашли крупный долг по кредитам — задолжал он порядка 18 миллиардов рублей.

О том, что Кехман стал фигурантом уголовного дела, стало известно позавчера. У него были проведены обыски. В театре также прошли обыски, а самого гендиректора тогда доставили в СК на допрос — еще в качестве свидетеля, он не был задержан. 

Ранее 5-tv.ru писал, что гендиректор МХАТ имени Горького и худрук Михайловского театра Владимир Кехман рассказывал в интервью «Известиям» в 2021 году о планах по ремонту исторического здания театра. Тогда он заявил, что надеется закончить все работы в быстром темпе и и рассчитывает «установить финансовую дисциплину».

+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
77.90
-0.27 91.50
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:22
Люди под завалами: пятиэтажный дом обрушился в Алешках после атаки ВСУ
18:13
Директора МХАТ Кехмана отпустили под подписку о невыезде
18:12
Пострадавшего в Шереметьево двухлетнего мальчика выписали из больницы
17:59
«Не останется без последствий»: РФ закрывает генконсульство Польши в Калининграде
17:41
Первая конкурентка SHAMAN на «Интервидении» представила свой хит
17:33
«Эффективная система»: как Москва помогает в борьбе с беспилотниками ВСУ

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
Захарова: поставки западного оружия Киеву идут на убийство детей
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025