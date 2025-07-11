Директора МХАТ Кехмана отпустили под подписку о невыезде

Генерального директора МХАТ имени Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как уточнил собеседник, решение об этом было принято накануне.

Вчера источник 5-tv.ru также передавал, что Кехману предъявили обвинение по делу о растрате во время реконструкции сцены МХАТа. Ранее в тот же день у него нашли крупный долг по кредитам — задолжал он порядка 18 миллиардов рублей.

О том, что Кехман стал фигурантом уголовного дела, стало известно позавчера. У него были проведены обыски. В театре также прошли обыски, а самого гендиректора тогда доставили в СК на допрос — еще в качестве свидетеля, он не был задержан.

Ранее 5-tv.ru писал, что гендиректор МХАТ имени Горького и худрук Михайловского театра Владимир Кехман рассказывал в интервью «Известиям» в 2021 году о планах по ремонту исторического здания театра. Тогда он заявил, что надеется закончить все работы в быстром темпе и и рассчитывает «установить финансовую дисциплину».