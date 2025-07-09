«Между пятью и семью миллиардами»: что говорил Кехман про ремонт в МХАТ

Утром 9 июля у театрального деятеля прошли обыски, связанные с делом о присвоении и растрате.

Гендиректор МХАТ имени Горького и худрук Михайловского театра Владимир Кехман рассказывал в интервью «Известиям» в 2021 году о планах по ремонту исторического здания театра.

Интервью театральный деятель дал после того, как занял должность гендиректора.

Тогда заявил, что надеется закончить все работы в быстром темпе и и рассчитывает «установить финансовую дисциплину».

«Во-первых, никакая реконструкция здесь не нужна — основание здания прекрасное. Нужен только капитальный ремонт. Во-вторых, бюджет я оцениваю где-то между пятью и семью миллиардами, это максимум. Но, думаю, что уложимся в цифру в районе пяти», — говорил он.

Известно, что театр разместил две закупки на разработку документации для капремонта сцены на сумму девять и девять с половиной миллионов рублей.

Кроме того, в этом году было оформлено два соглашения на четыре миллиона рублей о разработке документации для технологических работ.

Также были заключены еще два контракта на сумму почти девять с половиной миллионов рублей для работ на трансформаторной подстанции и главного распределительного щита. Примечательно, что в одном договоре речь идет о ремонте, в другом о реконструкции.

В прошлом году МХАТ заключил соглашения на два миллиона рублей о проектировании диммерного помещения и разработке концепции ресторана для посетителей.

В 2023-м заключен контракт на 7,8 млн миллионов для разработки и согласования документов для работ по электроснабжению.

В 2022 году на разработку документации, консультационных услуг и технических обследований было выделено около двух миллионов рублей.

Владимир Кехман является директор МХАТ имени Горького с 2021 года и художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге. В 2012 году был фигурантом дела о мошенничестве, когда его компания JFC объявила себя банкротом. Тогда несколько банков обвинил менеджеров организации в хищении кредитных денежных средств.

Ранее 5-tv.ru писал, почему прибывший в СК Кехман сомневается, что его отпустят домой. У культурного деятеля проходят, а самого его в качестве свидетеля доставили на допрос.