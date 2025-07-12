«Проблемы с двигателями»: в Индии опубликовали отчет о катастрофе в Ахмадабаде
В Индии опубликовали подробный отчет о катастрофе в Ахмадабаде 12 июня
Фото: Zuma/ТАСС
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После крушения уцелел только один «черный ящик».
Отчет о расследовании крушения самолета в Ахмадабаде 12 июня опубликовало бюро расследования авиационных происшествий Индии (AAIB). В документе подробно изложена вся хронология полета. Материалы доступны на сайте ведомства.
Документ содержит подробные схемы, таблицы и фотографии, рассказывает о ключевых моментах полета.
Всего самолет имел два усовершенствованных бортовых регистратора (EAFR), которые были расположены в хвостовой и передней части воздушного судна. Задний бортовой самописец был обнаружен на крыше здания. Однако он был сильно поврежден. Три дня спустя был обнаружен второй «черный ящик». Он обгорел и покрылся сажей, но все же из него удалось извлечь данные.
В отчете указано, что взлетная масса авиалайнера находилась в допустимом диапазоне. При этом и опасных грузов на борту не было.
Согласно документу, подача топлива остановилась в первый и второй двигатель после того, как самолет набрал скорость в 180 узлов (333,36 км/ч). Нехватка керосина стала причиной падения оборотов обоих моторов.
Расследование причин катастрофы продолжается до сих пор.
Самолет Boeing 787 Dreamliner 12 июня совершал полет из Ахмедабада в Лондон. Крушение произошло всего через несколько минут после того, как судно покинуло аэропорт. По предварительным данным, лайнер не справился с управлением и упал на жилой район. Всего погибло более 290 человек.
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