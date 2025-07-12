«Проблемы с двигателями»: в Индии опубликовали отчет о катастрофе в Ахмадабаде

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 27 0

В Индии опубликовали подробный отчет о катастрофе в Ахмадабаде 12 июня

«Проблемы с двигателями»: в Индии опубликовали отчет о катастрофе в Ахмадабаде

Фото: Zuma/ТАСС

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После крушения уцелел только один «черный ящик».

Отчет о расследовании крушения самолета в Ахмадабаде 12 июня опубликовало бюро расследования авиационных происшествий Индии (AAIB). В документе подробно изложена вся хронология полета. Материалы доступны на сайте ведомства.

«Воздушное судно было разрушено в результате удара о здания на земле и последующего пожара. В общей сложности пять зданий пострадали и получили серьезные структурные повреждения и разрушения от пожара», — отмечается в отчете.

Документ содержит подробные схемы, таблицы и фотографии, рассказывает о ключевых моментах полета.

Всего самолет имел два усовершенствованных бортовых регистратора (EAFR), которые были расположены в хвостовой и передней части воздушного судна. Задний бортовой самописец был обнаружен на крыше здания. Однако он был сильно поврежден. Три дня спустя был обнаружен второй «черный ящик». Он обгорел и покрылся сажей, но все же из него удалось извлечь данные.

«Загруженные (из одного из регистраторов. — Прим. Ред.) данные полета содержали приблизительно 49 часов полетных данных о шести полетах, включая (последний. — Прим. Ред.) полет. Восстановленный аудиоматериал длился два часа и запечатлел событие. Был проведен первичный анализ записанного аудио и полетных данных», — отметили в бюро.

В отчете указано, что взлетная масса авиалайнера находилась в допустимом диапазоне. При этом и опасных грузов на борту не было.

Согласно документу, подача топлива остановилась в первый и второй двигатель после того, как самолет набрал скорость в 180 узлов (333,36 км/ч). Нехватка керосина стала причиной падения оборотов обоих моторов.

«На записи разговора в кабине слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он отключил топливо. Другой пилот ответил, что он этого не делал», — уточняется в документе.

Расследование причин катастрофы продолжается до сих пор.

Самолет Boeing 787 Dreamliner 12 июня совершал полет из Ахмедабада в Лондон. Крушение произошло всего через несколько минут после того, как судно покинуло аэропорт. По предварительным данным, лайнер не справился с управлением и упал на жилой район. Всего погибло более 290 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Индии отец застрелил свою дочь-теннисистку, потому что она зарабатывала больше него.

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