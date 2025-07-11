«Она не слушала»: в Индии мужчина убил дочь-теннисистку из-за насмешек соседей

Мужчину категорически не устраивало, что девушка зарабатывает больше него.

В Индии отец застрелил свою дочь-теннисистку, потому что она зарабатывала больше него. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на правоохранительные органы.

Дипак Ядав расстрелял свою дочь Радхику, когда та готовила завтрак на кухне дома семьи в городе Гургаон. Он выстрелил из револьвера пять раз. Три пули попали в спину. Шум привлек брата убийцы, Дипака Кулди. Он попытался помочь племяннице, повез ее в больницу. На момент прибытия в клинику девушка была уже мертва.

На ужасный поступок 49-летнего Дипака натолкнул насмешки соседей и знакомых. Те подшучивали над ним из-за профессии дочери и намекали, что мужчина живет за ее счет. Дипак зарабатывал на аренде недвижимости и всячески поддерживал Радхику. Пока та не достигла реальных успехов.

Девушка представляла Индию на юниорских теннисных турнирах. Она была лидером в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). Из-за травмы Радхике пришлось переключиться на тренерскую деятельность, она открыла свою собственную академию.

Бизнес шел хорошо. Однако отцу успехи дочери не давали покоя, отношения в семье испортились. Причина ссор — отказ Радхики передать отцу управление теннисной академией и «излишняя» независимость.

«Обвиняемый признался в преступлении. Он был недоволен тем, что Радхика работала теннисным тренером. Он просил ее остановиться, но она его не слушала», — приводит The Times of India слова представителя полиции Сандипа Кумара.

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