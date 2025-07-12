Джонсон заявил о «полезной выгоде» Макрона от миграционного кризиса в Великобритании
Борис Джонсон назвал Макрона бенефициаром миграционного кризиса в Великобритании
Фото: www.globallookpress.com/Tejas Sandhu
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Бывший премьер-министр Соединенного Королевства обвинил президента Франции в попытках подорвать суверенитет страны и выставить ее неспособной контролировать свои границы.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обрушился с резкой критикой на президента Франции Эммануэля Макрона, обвинив его в умышленном использовании миграционного кризиса для подрыва авторитета Соединенного Королевства. В статье для Daily Mail политик заявил, что французский лидер заинтересован в усилении хаоса на британской границе после Brexit.
По словам Джонсона, текущая ситуация с мигрантами используется Макроном для демонстрации неспособности Великобритании контролировать границы своей территории вне рамок Евросоюза.
Еще в 2022 году, экс-глава британского МВД Суэлла Браверман также говорила о том, что миграционная система страны вышла из-под контроля. По ее словам, Великобритания сталкивается с наплывом людей, среди которых есть преступники, которые избегают трудовой деятельности.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Северной Ирландии протестующие сожгли лодку с чучелами мигрантов, символизирующих перебежчиков через Ла-Манш.
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