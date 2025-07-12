Джонсон заявил о «полезной выгоде» Макрона от миграционного кризиса в Великобритании

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 25 0

Борис Джонсон назвал Макрона бенефициаром миграционного кризиса в Великобритании

Джонсон заявил о «полезной выгоде» Макрона от миграционного кризиса в Великобритании

Фото: www.globallookpress.com/Tejas Sandhu

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Бывший премьер-министр Соединенного Королевства обвинил президента Франции в попытках подорвать суверенитет страны и выставить ее неспособной контролировать свои границы.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обрушился с резкой критикой на президента Франции Эммануэля Макрона, обвинив его в умышленном использовании миграционного кризиса для подрыва авторитета Соединенного Королевства. В статье для Daily Mail политик заявил, что французский лидер заинтересован в усилении хаоса на британской границе после Brexit.

По словам Джонсона, текущая ситуация с мигрантами используется Макроном для демонстрации неспособности Великобритании контролировать границы своей территории вне рамок Евросоюза.

«Какой злой гений стоит за этим ежедневным унижением британского государства? У него кубинские туфли на каблуке, мальчишеское обаяние, шепелявый голос и жена, которая шлепает его на людях. Есть один конечный бенефициар всего этого кошмара — Эммануэль Макрон из Франции», — заявил Джонсон.

Еще в 2022 году, экс-глава британского МВД Суэлла Браверман также говорила о том, что миграционная система страны вышла из-под контроля. По ее словам, Великобритания сталкивается с наплывом людей, среди которых есть преступники, которые избегают трудовой деятельности.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Северной Ирландии протестующие сожгли лодку с чучелами мигрантов, символизирующих перебежчиков через Ла-Манш.

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