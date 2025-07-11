Лодку с чучелами мигрантов сожгли в Северной Ирландии

В Северной Ирландии разгорелся антимигрантский костер. К западу от Белфаста протестующие сожгли лодку с чучелами мигрантов, символизирующих перебежчиков через Ла-Манш.

К судну приклеили баннер «Остановите лодки!». Полиция сейчас пытается выяснить, не является ли акция расистской. Но организаторы уверяют, что это всего лишь протест против миграционного кризиса в Великобритании и Ирландии.