Лодку с чучелами мигрантов сожгли в Северной Ирландии
Таким образом выразили протест против миграционного кризиса в стране.
Фото, видео: Reuters/Clodagh Kilcoyne; 5-tv.ru
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В Северной Ирландии разгорелся антимигрантский костер. К западу от Белфаста протестующие сожгли лодку с чучелами мигрантов, символизирующих перебежчиков через Ла-Манш.
К судну приклеили баннер «Остановите лодки!». Полиция сейчас пытается выяснить, не является ли акция расистской. Но организаторы уверяют, что это всего лишь протест против миграционного кризиса в Великобритании и Ирландии.
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