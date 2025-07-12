«4000 метров над Окой»: Марк Эйдельштейн прыгнул с парашютом

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 26 0

Российский актер Марк Эйдельштейн прыгнул с парашютом

«4000 метров над Окой»: Марк Эйдельштейн прыгнул с парашютом

Фото: Zuma/ТАСС

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Актер известен ролью в оскароносном фильме «Анора».

Российский актер Марк Эйдельштейн, известный по роли в оскароносной картине «Анора», решил покорить не Голливуд, как его коллега Юра Борисов, а небеса. Марк прыгнул с парашютом в Московской области. Об этом он рассказал в личном блоге.

«Теперь, когда спросят, где лучшее место на земле — буду отвечать: 4000 метров над Окой, где-то в районе Коломны. Точные координаты не знаю, но там не ошибетесь: вверх, направо и вниз до упора. Удачи, может, повезет!» — поделился актер.

Недавно в некоторых средствах массовой информации прошли новости о розыске Марка Эйдельштейна военкоматом. Однако PR-менеджер артиста Ольга Малаева в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru ответила на появившиеся в СМИ слухи.

По ее словам, актер не может разыскиваться военным комиссариатом, так как учится в аспирантуре филологического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского. Марк вернулся в Нижний Новгород и начал заниматься всеми документами.

Журналисты сообщали, что артист, несмотря на достижение призывного возраста, до сих пор не отметился в военкомате. Вместо этого Марк активно участвовал в мировых событиях: сначала он посетил церемонию вручения премии «Оскар», а затем стал амбассадором таких брендов, как Balenciaga, Loewe и Miu Miu на Неделе моды в Париже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Марка Эйдельштейна чуть не отчислили из Школы-студии МХАТ из-за неуспеваемости и «звездной болезни».

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«4000 метров над Окой»: Марк Эйдельштейн прыгнул с парашютом

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