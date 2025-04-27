Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн оказался под угрозой отчисления из вуза

Актера Марка Эйдельштейна, внезапно ставшего звездой из-за роли в фильме «Анора», чуть не отчислили из Школы-студии МХАТ из-за неуспеваемости и «звездной болезни». Об этом рассказал ректор высшего учебного заведения Игорь Золотовицкий в беседе с независимым информационным агентством «Нижний Новгород».

«Я с ним даже поссорился. Чуть не выгнал его из-за Голливуда», — признался руководитель государственного образовательного учреждения.

Как оказалось, из-за съемок в Голливуде юный Эйдельштейн, который учился на курсе именитых педагогов Школы-студии Марины Брусникиной и Сергея Щедрина, совсем отбился от рук и забросил учебу. Всерьез стоял вопрос о его отчислении, однако Марк все-таки успел взяться за ум и закрыть все долги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что исполнитель роли главного героя в фильме «Анора» Марк Эйдельштейн признался в зависти к коллеге по картине Юре Борисову. Юный актер столкнулся со страхом остаться не таким известным и востребованным по сравнению со своими напарниками по картине.