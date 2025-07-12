По словам предпринимателя, она учит логически мыслить.

По мнению основателя платформы Telegram Павла Дурова, студентам стоит выбирать математику, так как ее изучение способствует развитию навыков для самореализации. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Если вы студент, выбирающий, на чем сосредоточиться, выберите математику. Она научит вас полностью полагаться на собственный интеллект, мыслить логически, разбивать задачи на части и решать их шаг за шагом в правильном порядке. Это ключевой навык, который вам понадобится для создания компаний и управления проектами», — отметил предприниматель.

Американский рэпер Snoop Dogg 1 июля заметил, что Дуров слишком увлекся размножением. По словам исполнителя, Павел уже стал отцом для 106 детей.

Официально Дуров приходится отцом шестерым детям от трех женщин. По словам предпринимателя, недавно в Дубае у него родился сын, но из-за запрета покидать Францию он пропускает первые месяцы жизни мальчика и не может оформить ему паспорт. Кроме того, Дуров утверждает, что у него еще более ста детей в 12 странах, появившихся на свет благодаря донорству спермы. Все они — равноправные наследники состояния бизнесмена. Он планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети, если захотят, нашли друг друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам Павла Дурова, Евросоюз оказывает давление на соседние с Молдавией страны — в том числе на Румынию — с помощью финансовых инструментов.