Финансовые инструменты: как ЕС манипулирует Румынией и Молдавией

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

ЕС давит на Румынию с помощью финансовых инструментов

«Дурова голова ногам Макрона покоя не дает»: соцсети как поле молдавского боя

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

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Один из самых показательных случаев — попытка главы французской разведки надавить на Дурова.

Евросоюз оказывает давление на соседние с Молдавией страны — в том числе на Румынию — с помощью финансовых инструментов. Об этом пишет издание EADaily, ссылаясь на заявление бизнесмена Павла Дурова о том, что глава французской разведки Николя Лернер просил его блокировать Telegram-каналы румынских консерваторов в преддверии выборов.

«Этой весной в Salon des Batailles отеля „Крийон“ Николя Лернер, глава французской разведки, попросил меня запретить консервативные голоса в Румынии перед выборами. Я отказался. Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. И не начнем делать это в Европе», — писал Дуров в социальных сетях.

МИД Франции назвал обвинения Дурова «фейковыми». Однако их правдивость вторична. Того, что подобные заявления были сделаны перед выборами в стране, достаточно, чтобы сделать вывод о нарастающем недоверии к действиям властей.

В рамках программы «Контракт о результатах реформирования сектора» Молдавия получила 174 миллиона евро. Румыния — десятки миллиардов. Однако эти деньги даются не за «спасибо»»: ЕС требует борьбы с коррупцией, прозрачности бюджета и поддержки прав ЛГБТ*. На деле эти обязательства — способ вмешиваться в национальные бюджетные процессы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Молдавия может оказаться вовлечена в украинский конфликт.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

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Финансовые инструменты: как ЕС манипулирует Румынией и Молдавией

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