И снова Куба: госдеп США ввел санкции против первых лиц республики

Причиной политик назвал репрессии, якобы проводимые Гаваной.

По причине якобы жестокого обращения со своим населением государственный департамент (Госдеп) США ввел санкции против высших государственных лиц Кубы и кубинских предприятий. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в социальной сети X.

«Спустя четыре года после жестокого подавления протестующих кубинским режимом, Госдеп США ограничивает выдачу виз подставным лицам кубинского режима Мигеля Диас-Канель Бермудеса, Лопеса Миера, Альвареса Касаса и их приспешников за их роль в жестокости кубинского режима по отношению к кубинскому народу», — отметил политик.

Рубио добавил, что Госдеп США добавил «контролируемый режимом» отель Torre K в список запрещенных организаций, чтобы репрессии против кубинцев не финансировались американскими деньгами.

По словам политика, кубинский народ «страдает от нехватки продовольствия, воды, лекарств и электричества».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что официальный представитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил прежнюю позицию РФ по Украине.