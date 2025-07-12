И снова Куба: госдеп США ввел санкции против первых лиц республики

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 18 0

Марко Рубио заявил о введении санкций против первых лиц Кубы

И снова Куба: госдеп США ввел санкции против первых лиц республики

Фото: Reuters/MANDEL NGAN

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Причиной политик назвал репрессии, якобы проводимые Гаваной.

По причине якобы жестокого обращения со своим населением государственный департамент (Госдеп) США ввел санкции против высших государственных лиц Кубы и кубинских предприятий. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в социальной сети X.

«Спустя четыре года после жестокого подавления протестующих кубинским режимом, Госдеп США ограничивает выдачу виз подставным лицам кубинского режима Мигеля Диас-Канель Бермудеса, Лопеса Миера, Альвареса Касаса и их приспешников за их роль в жестокости кубинского режима по отношению к кубинскому народу», — отметил политик.

Рубио добавил, что Госдеп США добавил «контролируемый режимом» отель Torre K в список запрещенных организаций, чтобы репрессии против кубинцев не финансировались американскими деньгами.

По словам политика, кубинский народ «страдает от нехватки продовольствия, воды, лекарств и электричества».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что официальный представитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил прежнюю позицию РФ по Украине.

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