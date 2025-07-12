В Белгороде поменяли систему оповещения из-за атак вражеских беспилотников

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 33 0

Новые правила вводятся с вечера 12 июля.

В Белгороде поменяли систему оповещения из-за атак вражеских беспилотников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Систему оповещения поменяли в Белгороде из-за участившихся атак беспилотников (БПЛА). Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«При угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов включится сирена на минуту. Затем последует голосовое оповещение: «Опасность атаки БПЛА», — говорится в публикации.

Он добавил, что, когда угроза будет снята, об этом также сообщат по громкоговорителям. Новые правила вводятся с вечера 12 июля, они также распространяются и на ночное время.

«Как только начинается сирена, пройдите в ближайшее здание или укрытие. Жизнь — самое ценное, что у нас есть. Берегите себя и своих близких», — подытожил Гладков.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде.

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