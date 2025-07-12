Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде

В Белгороде в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоквартирный дом ранена женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

На место прибыли медики. Пострадавшую доставили в городскую больницу № 2 с осколочным ранением спины. Женщине оказывается вся необходимая помощь.

В публикации указывается, что от детонации в доме повреждены окна и фасад. На месте работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области простились с мальчиком, закрывшим собой маму от дрона ВСУ. Церемония отпевания прошла в храме поселка Черемушки. Трагедия произошла во вторник, 8 июля. В этот день киевский режим в очередной раз подверг атаке Курскую область. Вражеский удар пришелся по пляжу «Городской», где в то время отдыхали мирные граждане. В результате многие получили ранения. Среди них — оказался и маленький Толя. Известно, что мальчик закрыл собой маму при атаке беспилотников.