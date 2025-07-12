Секретами она поделилась в эфире собственного шоу.

Телеведущая Анфиса Чехова призналась в эфире своего шоу в том, что главное качество мужчины — доброта. Также знаменитость отметила, что для представителей сильного пола единственный путь к счастью — стать подкаблучником.

«Главное качество мужчины — это доброта. Хотя сейчас коучи говорят, что мужчины должны быть с женщинами строже и грубее, потому что на добрых ездят. Но что вам, шеи жалко, что ли? Я вообще считаю, что быть подкаблучником — это единственная возможность мужчины быть счастливым!» — заявила телеведущая.

Новый сезон шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» стартовал 12 июля. На этот раз гости будут рассуждать о любви, семейном счастье и секретах крепкого брака. Первой приглашенной знаменитостью стала актриса Эвелина Бледанс.

Анфиса Чехова в первую очередь известна как ведущая откровенного шоу «Секс с Анфисой Чеховой». Созданный ею образ раскрепощенной и сексуальной женщины без комплексов стал основой ее известности. В феврале 2018 года она стала ведущей четвертого сезона шоу «Взвешенные и счастливые люди», участники которого соревновались в похудении. Более того, Чехову частенько приглашают на различные конкурсы и проекты в качестве гостьи или судьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анфиса Чехова ошарашила сеть личным признанием о том, как заподозрила бывшего возлюбленного в измене.