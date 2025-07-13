Наши бойцы продолжают разрабатывать новые системы защиты танков и автомобили для переднего края.

В Белгородской области, которая до сих пор под ударами, за семь дней погибли семь человек. Бьют без разбора случайные автомобили на трассе, прилетает в жилые дома. Большие цели сбивает ПВО, а FPV-дроны пролетают.

О непростой ситуации губернатор области докладывал в Кремле. Много привел цифр, привез целую кипу отчётной документации, но самым наглядным свидетельством ситуации стал вот этот рисунок.

«Одна из девушек, художница, на осколках С-400 стала рисовать эти картины», — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Это не осколок С-400. Это крышка», — отметил президент РФ Владимир Путин.

«Это корпус, крышка, абсолютно верно», — продолжи Гладков.

«Хорошая картина, душевная. „Белгород не сдается“. Спасибо большое», — сказал президент.

Идея рисунка у девушки, как она рассказала в своем Telegram-канале, родилась, пока сидела в подвале, укрываясь от очередного обстрела. Тогда враг свободно бил даже по Белгороду, от него до границы 40 километров.

С тех пор ситуация изменилась, врага отодвинули вглубь Харьковской области, но, видимо, недостаточно, раз по территории региона еще наносятся удары. А значит, надо идти дальше. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Взрыв, затем еще один. Враг пытается скрыться в подвале, но его догоняет беспилотник.

Они бились почти в упор и в итоге развернули российский флаг как символ локальной победы. Наша армия буквально проламывает оборону противника на обходах Купянска.

Деревня «Зеленая долина», в которой были сняты эти кадры, к югу от города с крупным железнодорожным узлом и двадцатитысячным населением, а место, в которое мы устремились вместе с военными группировки «Запад», к северу. Обстановка здесь не просто сложная, а, можно сказать, раскаленная. Любой поворот лесной дороги может стать последним. Этого водителя спасла интуиция.

А тут сожжены гражданские машины. По краю зоны боев — фермерские поля. Люди приехали работать, в этот момент ВСУ открыли огонь.

«Полностью отработали по гражданскому транспорту. Насколько мне известно, у водителя были осколочные ранения», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Тор».

И каждый день пытаются достать всех, кто поддерживает русское наступление. Долгое время Купянск считался неприступным. Ведь вокруг него сложная лесистая местность и хорошая линия обороны. Но сейчас бои идут почти на окраинах, для ВСУ одна за другой закрываются дороги, а украинские волонтеры тщетно пытаются уговорить гражданских съехать.

Повторяется история Курахово — там сотни местных жителей отказались от эвакуации в Киев и решили ждать прихода русской армии. Теперь Купянск. Впрочем, взять его, видимо, будет непростой задачей, к которой усиленно готовятся.

Бойцы добровольческой бригады Александра Невского из группировки войск «Юг» рассказывают, что день и ночь конструируют все новые боевые беспилотники. И совершенствуют старые.

«Сейчас идут работы над искусственным интеллектом, сейчас существуют системы наведения, которые упрощают задачу пилоту, техника оборудована РЭБом тем же самым, техника уходит от него, а он просто захватывает цель, и дрон уже преследует сам», — отметил военнослужащий ВС РФ с позывным «Суета».

А в группировке войск «Запад» не перестают разрабатывать все новые системы защиты танков и автомобили для переднего края. Размах производства в местном рембате колоссальный. А вот и продукт этого завода.

Багги, на котором можно возить боеприпасы и раненых, полностью собран из распространенных запчастей другой военной техники. Его можно починить в любом гараже. А едет он по ухабам почти как танк.

«Есть небольшой недостаток у этой машины, у нее нет зеркал заднего вида! Но я думаю, что этот недостаток скоро исправят. А так вообще, эта техника пригодная для передвижения по любой местности», — рассказывает корреспондент.

Возможно, уже в очень скором времени эти колеса доедут до Купянска. А там и другие города не за горами.