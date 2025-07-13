Решительный отпор: РФ будет защищать свои интересы на Балтике

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Посол России в Дании Барбин: РФ защитит свои интересы в Балтийском море

Россия будет защищать свои интересы на Балтике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Попытки пиратства в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться.

РФ будет защищать свои интересы в Балтийском море и пресекать попытки «пиратства» западных стран в отношении танкеров с российской нефтью. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Политик подчеркнул, что РФ, опираясь, в первую очередь, на международное право, будет осуществлять защиту своих интересов в Балтийском море.

«Любые начинания по нанесению ущерба интересам России, в том числе экономическим, встречали и будут встречать решительный отпор», — цитирует информационное агентство Барбина.

По его словам, попытки пиратства в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться. При этом посол напомнил о том, что свобода судоходства и беспрепятственный проход кораблей через Датские проливы — одна из норм международного права.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с начала 2025 года российские танкеры, перевозившие нефть, больше пяти раз подвергались атаке диверсантов. Последний зафиксированный случай произошел около недели назад — 6 июля.

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