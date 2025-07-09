Кампания запугивания: кто взрывает суда, связанные с российским нефтегазом

С начала 2025 года было зафиксировано уже шесть происшествий.

Украинские диверсанты закладывают мины на танкеры, которые перевозят нефть и газ из России. Об этом пишет издание EADaily.

С начала 2025 года было подорвано шесть судов. Последний взрыв произошел 6 июля на танкере Eco Wizard в Усть-Луге. Исходя из данных Минтранса, последствием инцидента стала незначительная утечка жидкого аммиака.

«Аварийные службы терминала в настоящее время занимаются ликвидацией последствий происшествия. Силы и средства Балтийского филиала ФГБУ „Морспасслужба“ приведены в полную готовность к аварийно-спасательным работам. Планируется водолазный осмотр судна. Экипаж в количестве 23 человек эвакуирован и находится в порту, пострадавших нет», — отмечали в ведомстве.

Первый взрыв случился 17 января на танкере Seacharm у турецкого Джейхана — места, откуда вывозят азербайджанскую нефть. Следующий — на Grace Ferrum у берегов Латвии. Тогда же произошло ЧП в Усть-Луге и у итальянской Савоны. Последовало затишье, но 27 июня взрывы возобновились.

Аналитики отмечали, что в моменты взрывов на борту судов не было российских энергоресурсов, однако они перевозились ранее. Примечательно, что пострадавшие танкеры управляются или принадлежат европейским компаниям и не находятся под санкциями.

«Последние взрывы бомб на судах, совершенные предполагаемыми украинскими диверсантами, по-видимому, являются частью всеобъемлющей кампании запугивания, направленной против судовладельцев и операторов, заходящих в российские порты», — пишет The TradeWinds.

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