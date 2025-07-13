В Вологодской области проходит фестиваль «Деревня — душа России»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 74 0

В Вологодской области проходит фестиваль «Деревня — душа России»

Деревня душа России

Фото: Telegram/Филимонов LIVE/filimonov_official

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Мероприятие объединило 30 фольклорных коллективов и мастеров из разных регионов страны — от Москвы и Петербурга до Челябинска, Омска и Чувашии.

В Усть-Кубинском муниципалитете проходит всероссийский фестиваль «Деревня — душа России». 30 народных коллективов со всей страны выступили на одной сцене. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

тексттекст. Telegram/Филимонов LIVE/filimonov_official

«Деревня — душа русского народа, в этом слове кроется глубокий смысл. Без деревни, без русского села, традиционной культуры, нашего народа невозможно представить страну. Деревня — это будущее России», — поделился глава региона.

Он отметил участников фестиваля и жителей области за их вклад в культивирование русских языка и традиций, а также поблагодарил их за то, что они ценят и берегут корни и культуру.

тексттекст. Telegram/Филимонов LIVE/filimonov_official

Фестиваль — настоящая народная сказка. Такой же светлый, яркий и показывающий, что добро всегда побеждает зло. Масштаб вовлеченности жителей области и организации поистине завораживает.

Как отмечают создатели мероприятия, главной целью являются поддержание и сохранение народных промыслов и ремесел, песенной культуры, русских единоборств.

тексттекст. Telegram/Филимонов LIVE/filimonov_official

Фестиваль «Деревня — душа России» — одно из главных событий проекта «Лето Русского Севера».  Он объединил 30 фольклорных коллективов и мастеров из разных регионов страны — от Москвы и Петербурга до Челябинска, Омска и Чувашии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Филимонов отметил эффект от антиалкогольных мер в Вологодской области.

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В Вологодской области проходит фестиваль «Деревня — душа России»

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