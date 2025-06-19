Филимонов отметил эффект от антиалкогольных мер в Вологодской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 102 0

В регионе начали закрываться алкомаркеты.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Поддержка участников СВО, меры для увеличения рождаемости в Вологодской области и развитие туристической отрасли. Эти и другие темы в студии «Известий» обсудили с губернатором региона Георгием Филимоновым.

Он рассказал о проекте «Герои Русского Севера», благодаря которому бойцов назначают на руководящие должности в местных органах власти. Кроме того, ведется работа с семьями военнослужащих. Отдельно Филимонов отметил результаты принятия закона о продаже алкоголя на территории области.

«После того как мы приняли этот закон, закрылось 253 по состоянию на эту минуту федеральных алкомаркетов. Имею в виду федеральные сети. Было 318, закрылось 145. Наша задача — очистить рынок Вологодской области от алкомаркетов, то есть от тех магазинов, которые продают исключительно алкогольную продукцию. Почему? Это народосбережение, это забота о здоровье молодежи», — рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

А еще губернатор рассказал, что в Вологодской области создадут туристический центр. Он подчеркнул — люди смогут получать высококачественные услуги. Будут построены гостиничные комплексы, кафе, пункты проката и объекты для активного отдыха.

Тема:
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