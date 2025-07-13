Захарова: тема Украины была приоритетной на встрече Рубио и Лаврова

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 16 0

С госсекретарем США глава МИД РФ встретился на полях министерских мероприятий АСЕАН в Куала-Лумпуре

Захарова назвала тему Украины приоритетной на встрече Рубио и Лаврова

Фото: МИД РФ/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На встрече главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Малайзии тема ситуации на Украине была поставлена в приоритет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала на федеральном телеканале.

«Тема ситуации вокруг Украины была приоритетной. Обсуждались и другие вопросы», — сказала дипломат.

Захарова поделилась, что переговоры сторон подсветили желание США помочь в урегулировании конфликта на Украине.

На данный момент Сергей Лавров находится в туре по странам Азии. С Рубио глава российского внешнеполитического ведомства встретился на полях министерских мероприятий по линии региональной организации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре. В ходе диалога они подтвердили американо-российский настрой на поиск мирных развязок конфликтов.

Затем глава МИД РФ посетил КНДР. В Вонсане он лично вел разговор с лидером страны Ким Чен Ыном и министром иностранных дел Цой Сон Хи.

После того как Лаврова проводили из КНДР почетным караулом, он прилетел в Китай. В Поднебесной Сергея Викторовича встретил чайной церемонией его китайский коллега Ван И. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров и министр иностранных дел КНР обсудили украинский кризис.

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
Захарова: тема Украины была приоритетной на встрече Рубио и Лаврова
19:39
Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Олимпиаде по химии в Дубае
19:19
«ЦСКА-Чемпион»: клуб в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России
18:59
Теннисистки Кудерметова и Мертенс завоевали чемпионский титул на Уимблдоне
18:41
Российским пловцам запретили размещать флаг в соцсетях на чемпионате мира
18:20
В московском цирке с шестиметровой высоты сорвался воздушный гимнаст

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
Коли ботокс смолоду: бьюти-эксперт о рекомендованном возрасте для инъекций
Польша ждет покаяния: Украина уходит от ответственности за Волынскую резню
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025