Захарова: тема Украины была приоритетной на встрече Рубио и Лаврова

На встрече главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Малайзии тема ситуации на Украине была поставлена в приоритет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала на федеральном телеканале.

«Тема ситуации вокруг Украины была приоритетной. Обсуждались и другие вопросы», — сказала дипломат.

Захарова поделилась, что переговоры сторон подсветили желание США помочь в урегулировании конфликта на Украине.

На данный момент Сергей Лавров находится в туре по странам Азии. С Рубио глава российского внешнеполитического ведомства встретился на полях министерских мероприятий по линии региональной организации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре. В ходе диалога они подтвердили американо-российский настрой на поиск мирных развязок конфликтов.

Затем глава МИД РФ посетил КНДР. В Вонсане он лично вел разговор с лидером страны Ким Чен Ыном и министром иностранных дел Цой Сон Хи.

После того как Лаврова проводили из КНДР почетным караулом, он прилетел в Китай. В Поднебесной Сергея Викторовича встретил чайной церемонией его китайский коллега Ван И. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров и министр иностранных дел КНР обсудили украинский кризис.