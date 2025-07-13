Лавров и министр иностранных дел КНР обсудили украинский кризис

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 25 0

Стороны подтвердили взаимную поддержку «в коренных интересах» друг друга.

Лавров и министр иностранных дел КНР обсудили украинский кризис

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили украинский кризис, подтвердив взаимную поддержку «в коренных интересах» друг друга. Об этом сообщили в МИД России.

Главы внешнеполитических ведомств удовлетворены позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего взаимодействия. Министры углубленно обсудили двустороннюю повестку, сделав акцент на реализацию майского саммита в Москве.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы практического взаимодействия России и Китая, в том числе их гуманитарную составляющую.

В ходе переговоров была подчеркнута важность укрепления тесной координации между РФ и КНР на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, «Группе двадцати» и АТЭС.

Лавров прибыл в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств, входящих в ШОС. В Пекин российский дипломат направился из КНДР, где находился с трехдневным рабочим визитом в городе Вонсан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за «последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России» во время встречи в Вонсане. Об этом сообщили в МИД РФ.

Российский дипломат также выразил особую благодарность за участие корейских воинов в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области.

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