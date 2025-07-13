Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Олимпиаде по химии в Дубае

Победителями стали все участники команды.

Российские школьники стали золотыми медалистами на Олимпиаде по химии в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба химического факультета МГУ имени Ломоносова. Кадры с церемонии награждения попали в распоряжение 5-tv.ru.

Всего страну представляли четыре московских старшеклассника, и каждый из них уезжает домой с победным золотом.

Состав команды определялся двухнедельными сборами, которые традиционно прошли в стенах МГУ. Руководителем команды выступил доцент химического факультета Александр Белов.

«Успех в олимпиадах международного уровня недостижим без серьезной внутренней конкуренции, а она возможна только при общем высоком уровне обучения детей химии и множестве центров подготовки к результатам высокого уровня», — отметил и. о. декана химического факультета МГУ, доктор химических наук, профессор РАН Сергей Карлов в публикации.

Трое из этих участников в этом году уже привозили золотые медали, став победителями Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии в Бразилии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чему учит московских школьников проект «Маршрут построен».