Реактивная система залпового огня «Град» наносит сокрушительные удары по позициям ВСУ.

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 752-го мотострелкового полка уничтожил опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе разведки были обнаружены лесополосы с замаскированными огневыми точками и укрытиями для украинских боевиков. Уничтожение одной из таких позиций поручили расчету БМ-21 «Град».

После пристрелочных выстрелов воздушная разведка зафиксировала попадания в укрытия. Оставшимися боеприпасами расчет нанес удар по тем же координатам, не корректируя огонь.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.