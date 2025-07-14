Бритни Спирс стала мамой в третий раз

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 19 0

Это не все неожиданные новости из жизни звезды — еще певица решила покинуть США.

Бритни Спирс удочерила девочку

Фото: www.globallookpress.com/Kay Blake

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Американская певица Бритни Спирс поделилась неожиданной новостью с подписчиками — она удочерила ребенка. Об этом знаменитость написала в соцсети.

В личном блоге Бритни Спирс обычно выкладывает видео своих танцев и делится новостями из жизни. Сейчас она заявила, что приняла в семью красивую маленькую девочку. По словам исполнительницы, малышку зовут Леннон Лондон Спирс.

Однако ребенка Бритни решила не показывать общественности.

В январе текущего года артистка уже решалась на откровение. Тогда она сообщала о неожиданных планах.

«Я решила, что удочерю маленькую девочку! И я очень серьезно это говорю!» — отмечала Бритни.

Кроме того, Бритни Спирс заявила также о планах переехать в Италию.

Звезда состояла в отношениях с танцором и рэпером Кевином Федерлайном с 2004 по 2007 годы. У пары в браке родились двое детей. Однако мальчиков были вынуждены разлучить с мамой. Причина заключалась в проблемах с психическим здоровьем Бритни. Она сама находилась под опекой отца, из-под которой ей удалось выйти лишь в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что сыновей Бритни Спирс заподозрили в корыстных целях.

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