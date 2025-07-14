Появились подробности освобождения поселка Карла Маркса: «Постреляли и решили сдаться»

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Появились подробности освобождения поселка Карла Маркса

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Наши бойцы уже развернули российские флаги сразу в нескольких частях населенного пункта.

Благодаря слаженным действиям российских мотострелков и артиллерии на южно-донецком направлении спецоперации удалось взять под контроль мощный вражеский укрепрайон площадью два на 2,5 километра и зачистить больше 400 строений. Кадры освобождения поселка Карла Маркса в ДНР распространило наше Минобороны. А бойцы рассказали, с кем им пришлось столкнуться.

«Командир группы взял пленных, в том числе иностранных наемников. Их дом просто закидали гранатами. Они думали, что приехали на сафари, а оказалось на войну. Постреляли пять минут и решили сдаться», — рассказал разведчик с позывным «Хаски».

Убедившись, что противник полностью выдавлен, наши бойцы развернули российские флаги сразу в нескольких частях освобожденного населенного пункта.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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