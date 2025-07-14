Сценарист Кирилл Журенков: у Александра Митты была невероятная страсть к жизни

Кинорежиссер скончался 14 июля.

Сценарист Кирилл Журенков рассказал, что народный артист России и кинорежиссер Александр Митта был очень страстным человеком. Об этом он сообщил 5-tv.ru.

Журенков много лет назад ходил на курсы к кинематографисту. Он вспоминает то время как «веселое».

«Митта давал теорию драматургии строго, как архитектор, рассказывающий о строении здания. Я внутренне удивлялся: это же творчество! Разве можно разложить все по полочкам? Сейчас понимаю: у Митты это получилось», — поделился сценарист с 5-tv.ru.

Журенков добавил, что Митта мог увлечься чем-то, но при этом внешне оставаться совсем незаинтересованным. Энтузиазм режиссера, по мнению сценариста, способен был сдвинуть горы.

«В какой-то момент он увлекся теорией драматургии — и вот сделал один из самых популярных сценарных курсов в России», — сказал Кирилл Журенков.

Сценарист добавил, что однажды он гостил у Митты дома. Тогда режиссер, например, поделился своим мнением о смысле жизни с Журенковым. После того визита у сценариста остались не только прекрасные воспоминания, но и подарок — автограф Митты.

«Митта сначала поморщился: мол, что за ерунда? А потом подумал и вдруг нарисовал мне целый скетч. Он очень здорово рисовал: молодой человек вальяжно сидит на стуле, на коленях у него пристроилась девушка, а рука держит бокал с вином», — добавил сценарист.

По словам сценариста, именно в этом рисунке можно разглядеть внутреннее хулиганство, молодость, а еще и невероятную страсть к жизни Митты.

Александр Митта скончался 14 июля на 93-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер Юрий Мороз ушел из жизни. Ему было 68 лет.